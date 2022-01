Chili : la compagne du nouveau président veut être une Première dame féministe

(Belga) Irina Karamanos, une militante politique, diplômée en sciences sociales et compagne du nouveau président chilien Gabriel Boric, a annoncé mardi qu'elle assumerait le rôle de Première dame, mais a dit souhaiter le "redéfinir" avec une vision féministe.

"Je souhaite annoncer qu'après plusieurs semaines de réflexion, nous avons décidé d'assumer le rôle qu'on appelle traditionnellement 'Première dame', avec l'engagement de le redéfinir", a déclaré devant la presse cette femme de 32 ans, en couple depuis 2019 avec Gabriel Boric, âgé de 35 ans. Les fonctions de Première dame au Chili n'ont pas de cadre officiel. En général, elle s'occupe d'oeuvres sociales. Irina Karamanos, une militante féministe qui a étudié à l'université d'Heidelberg en Allemagne, a assuré qu'elle souhaitait "adapter (ces fonctions) à l'époque, lui donner un tour différent, plus contemporain". "En tant que féministe je pense que cette fonction - et cela peut apparaître comme contradictoire de l'assumer - est en réalité surtout un défi dont nous pouvons tirer profit pour parler de questions différentes", a ajouté Mme Karamanos, d'ascendance allemande et grecque. Parmi les sujets qu'elle souhaite mettre sur le devant de la scène figurent notamment les transgenres et les enfants migrants, a indiqué la responsable nationale du Front féministe au sein du parti Convergencia social. Ce parti appartient à la coalition de gauche du Frente Amplio, pour laquelle Gabriel Boric était candidat à la présidence. Le plus jeune président de l'histoire du Chili prendra officiellement ses fonctions le 11 mars. Il succèdera au conservateur Sebastian Piñera après avoir remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle, le 19 décembre, face au candidat d'extrême droite José Antonio Kast. (Belga)