39 morts à bord d'un camion en Angleterre: le leader des trafiquants d'êtres humains condamné à 15 ans de prison à Bruges

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné mercredi à 15 ans de prison un Vietnamien considéré comme la tête pensante des trafiquants d'êtres humains poursuivis pour la mort de 39 migrants dans un camion réfrigéré en Angleterre.



Vo Van Hong a insisté en vain sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec ce trafic d'êtres humains. Le tribunal l'a condamné non seulement à la peine maximale de 15 ans de prison, mais aussi à une amende de 920.000 euros et à une confiscation de près de 2,3 millions d'euros. Les victimes, toutes de nationalité vietnamienne et parmi lesquelles trois mineurs, avaient été découvertes en octobre 2019 dans le comté britannique d'Essex, dans un camion frigorifique parti de Zeebruges.