Mode: décès d'Andre Leon Talley, figure du magazine Vogue

L'influent journaliste de mode Andre Leon Talley, premier Noir à avoir été directeur de la création du magazine américain Vogue, est mort mardi à New York à l'âge de 73 ans, selon un communiqué publié sur son compte Instagram officiel.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d'Andre Leon Talley", selon le communiqué. "Icône internationale durant les cinq dernières décennies, il a été le proche confident d'Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Furstenberg et aimait découvrir, encourager et célébrer les jeunes créateurs".

Né à Washington en 1948, Andre Leon Talley a été en grande partie élevé par sa grand-mère à Durham (Caroline du Nord) et s'est intéressé très jeune à la mode.

"Chaque dimanche, je traversais la voie ferrée pour me rendre dans la partie aisée de Durham acheter Vogue et Harper's Bazaar, et je revenais chez ma grand-mère lire mes magazines", avait-il confié au quotidien britannique The Guardian en mai 2020. "Je pouvais me mettre à l'écart du harcèlement et des agressions sexuelles et me réfugier dans un monde de beauté".

Il avait étudié le français à l'université, obtenant un master à la prestigieuse Brown University avant d'entrer dans le monde du journalisme de mode.

Après être passé par le magazine Interview d'Andy Warhol, le Women's Wear Daily, W et un bref séjour au New York Times, il rejoint Vogue comme directeur des informations mode en 1983, la même année qu'Anna Wintour qui en deviendra la rédactrice en chef. Il y restera trente ans, jusqu'à son départ en 2013, avec les titres de directeur de la création ou rédacteur en chef, formant un duo phare avec Anna Wintour.

Ce colosse exubérant voulait plus de diversité sur les podiums et soutenait les créateurs noirs. Outre ses activités comme journaliste de mode, il a été juge dans l'émission de téléréalité "America's Next Top Model" et a également fait des apparitions dans certains épisodes des séries "Sex and The City" et "Empire".

Il a écrit trois livres dont ses mémoires en 2020 ("The Chiffon Trenches"), un best-seller dans lequel il raconte sa célèbre brouille avec la toute puissante Anna Wintour.

Le monde de la mode et de la culture lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Adieu cher Andre (...) personne n'a vu le monde d'une façon plus chic et élégante que toi", a écrit sur Instagram la créatrice Diane de Furstenberg. "Je t'ai aimé et j'ai ri avec toi 45 ans durant".

Les actrices oscarisées Octavia Spencer et Viola Davis ont dit leur tristesse sur Twitter, de même que l'auteur de la pièce "Slave Play", Jeremy O. Harris, lequel a tweeté que "pour un garçon noir gay qui voulait atteindre les étoiles depuis le Sud, il y avait peu de gens là haut parmi les étoiles qui me ressemblaient, juste en plus sublime, et vers lesquels je pouvais lever les yeux, sauf toi, Andre".