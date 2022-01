Vous avez cru voir une "boule de feu" hier soir? Non, vous n’êtes pas fous (photo)

"J’ai vu passer dans le ciel une boule de feu": c’est le message que plusieurs personnes ont envoyé à la rédaction via le bouton orange Alertez-nous. L’un de ces témoins décrit : "l’apparence d’une masse noirâtre avec sur un bord de la braise orange. Elle est passée vers 21h15 à Court-Saint-Etienne à une vitesse telle que je n’ai pas eu l’occasion de réaliser où cette masse tombait, très étrange mais bien réel".

Jordan nous a fait parvenir le cliché ci-dessous, en demandant : "Pensez-vous que c’est l’astéroïde prévue ?"



©Alertez-nous

Photo que nous avons soumise à l’Institut royal d’Aéronomie spatiale de Belgique. Et il s’agissait selon le spécialiste Hervé Lamy, "d’un fireball". Un bolide (en français) est un météorite qui traverse l'atmosphère sans être volatilisée. Il a été observé par une des caméras de l’Institut à Humain, "à 21h19. Sa durée est d'environ 4 secondes. Il s'agit d'un météore plus brillant car l'objet qui s'échauffe au passage dans l'atmosphère est plus gros", éclaire le physicien.

Hervé Lamy précise que le phénomène a aussi été observé en radio par les stations du réseau BRAMS situées dans le sud de la Belgique, dans les provinces de Liège et du Limbourg mais aussi par celles installées au Grand-Duché de Luxembourg. Le scientifique ajoute que l'évènement est en cours d'analyse, notamment pour la détermination exacte de la trajectoire et pour une estimation de sa taille.