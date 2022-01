NOUVEAU: demander un PCR directement après un autotest positif sera possible dès jeudi prochain

La Conférence interministérielle (CIM) Santé a accepté mercredi le développement d'un nouvel outil qui permettra aux personnes ayant effectué un autotest positif de demander directement et immédiatement un code CTPC pour un test PCR. Il ne sera plus nécessaire de demander ce code au centre d'appel ou à son médecin traitant. Cet outil sera disponible à partir de jeudi prochain, le 27 janvier.



Un outil d'auto-évaluation est déjà disponible depuis plusieurs mois. Les personnes présentant des symptômes (toux, fièvre, mal de gorge) peuvent déterminer s'il est nécessaire de se faire tester. Une visite chez le médecin n'est donc plus nécessaire. Après avoir rempli un questionnaire, les personnes présentant des symptômes peuvent créer elles-mêmes un code pour passer un test PCR dans un centre de test, un laboratoire ou chez le pharmacien.