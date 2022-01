Folders et pubs dans les boites aux lettres: pourquoi elle disparaissent en France mais pas chez nous?

On en reçoit 1.000 en moyenne chaque année : les pubs papier des grandes surfaces prennent parfois plus de place que le courrier classique dans nos boîtes aux lettres. En France, certaines enseignes ont commencé à les supprimer, mais pas chez nous, que du contraire.

Tous les ans, chaque ménage belge en reçoit environ 1.000 dans sa boîte aux lettres. Ces folders publicitaires ont encore la cote : ils sont lus chaque semaine par 70% des consommateurs.

"Je les regarde à chaque fois moi, ah oui ça j'aime beaucoup", lance une cliente d'un supermarché. "Je regarde ce qui m'intéresse, je les regarde presque tous", dit une autre.

Selon une récente étude, il apparaît que 86% des Belges qui établissent une liste de courses se base sur ces folders. "Ça donne parfois de bonnes idées pour faire ses courses et préparer les repas", confirme une dame. "Bien souvent, je fais ma petite tournée en fonction des magasins et des promos qui sont proposées", explique un autre client.

En moyenne, les ménages passent 18 minutes par semaine à éplucher ces pages. "Ce n'est pas quelque chose dont le Belge veut se séparer en tout cas dans l'immédiat, confirme Angy Geerts, professeure de marketing à l'université de Mons. "C'est une habitude que nos parents ou nos grands-parents ont prise et probablement du coup que les plus jeunes adoptent parce que c'est un petit moment de détente qu'on s'octroie à la fin de sa journée ou le samedi matin en préparant sa liste de courses".

Alors que 29% des Belges bloquent les publicités en ligne, seuls 15% ont un autocollant sur leur boîte aux lettres pour ne pas en recevoir.

"Les publicités digitales sont intrusive et donc c'est pour ça qu'on utilise adbloqueurs qui nous empêchent justement d'être perturbés dans nos lectures choisies. Mais cette publicité, elle n'est pas intrusive, vous pouvez très bien la mettre de côté et la regarder quand vous avez le temps. Et finalement, on l'associe plus à un moment de détente qu'à un moment où on vient m'embêter avec des publicités dont je n'ai pas besoin", explique encore la professeure de marketing.

Malgré tout, 61% des Belges lisent aussi les folders digitaux.