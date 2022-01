Drame en France: quatre lycéens meurent dans l'accident de leur voiture, tombée dans un lac

Quatre lycéens, trois mineurs et une jeune majeure, sont morts, restés prisonniers de leur voiture qui a plongé dans le lac de Chalain (Jura) alors qu'ils circulaient sur une route "verglacée", a-t-on appris auprès du parquet et de la préfecture.



Un cinquième occupant de la voiture est parvenu à s'en extraire et à donner l'alerte, a précisé Lionel Pascal, procureur de la République de Lons-le-Saunier. Les cinq jeunes étaient scolarisés au lycée de Champagnole, selon David Philot, préfet du Jura.