Couleur Café 2022 - Shaggy, Dub Inc ou encore Fally Ipupa signent le retour de Couleur Café à l'été 2022

(Belga) Après deux ans d'absence en raison de l'épidémie de coronavirus, Couleur Café reviendra faire vibrer les fenêtres de l'Atomium le dernier week-end de juin. Et qui de mieux pour remuer le parc d'Osseghem que le festif groupe français Dub Inc, la superstar congolaise Fally Ipupa ou encore Shaggy et son inimitable flow ?

L'organisation du festival a dévoilé jeudi les six premiers noms qui feront retentir reggae, rap, dub et hip-hop sur le plateau du Heysel. Fally Ipupa ouvrira le bal vendredi 24 juin, aux côtés du beatmaker lyonnais Panda Dub et de la jeune Jamaïcaine Koffee, dont l'album reggae "Rapture" a été couronné d'un Grammy Award en 2020. L'interprète de "It Wasn't me" et "Bombastic" prendra le relais de sa compatriote le samedi 25 juin. Le chanteur aux plus de 25 ans de carrière ravira donc les fans déçus de 2020, première édition annulée du festival bruxellois. Enfin, habitués du festival, Dub Inc déferlera sur scène le dimanche 26 juin, tout comme les Bruxellois de Stikstof, emmené par Zwangere Guy. Forcé de s'adapter à la crise sanitaire, le festival de musique du monde avait proposé l'événement Gate l'été dernier sur le site au caractère plus urbain de CityGate, à Anderlecht. Quelque 10.000 mélomanes avaient dansé de la scène principale à celle dédiée aux DJ's pendant deux week-ends. Une édition "traditionnelle" de Couleur Café accueille généralement plus de 70.000 personnes sur trois jours. (Belga)