Coronavirus: combien de cas détectés dans les écoles durant la semaine de rentrée?

4657 cas ont été signalés aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE) durant la semaine du 10 au 16 janvier 2022, indique l’ONE, l’Office de la naissance et de l’enfance, dans un relevé. Parmi ceux-ci, il y a eu 4061 cas sur les 903.806 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 0,45% des élèves.

L'office précise "qu'il est utile d’être prudent quant à l’exhaustivité des données puisque l’on ne peut pas affirmer que les équipes PSE disposent toujours de l’ensemble de celles-ci. De plus, au vu de l’augmentation importante et continue de cas en Belgique dans l’ensemble de la société, et du travail inhérent à cette situation en matière de suivi des cas, les données sont potentiellement sous-estimées".

Toujours selon l'ONE, durant cette même semaine, 110 classes ont été fermées dans le cadre de la procédure de l’emergency brake, ainsi qu’une école.

Les équipes de promotion de santé à l’école en collaboration avec l’ONE poursuivent le relevé des cas qui leur sont signalés dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.