Mort de Dean: Dave De Kock comparaîtra devant le procureur d'Amsterdam cette après-midi

Dave De Kock, qui doit être jugé en Belgique pour l'enlèvement et la mort de Dean Verberckmoes (4 ans), comparaîtra jeudi après-midi devant le procureur d'Amsterdam, qui décidera de la prolongation ou non de sa détention provisoire en attendant une décision sur son extradition.



Les enquêteurs belges et néerlandais ont convenu, lors d'une réunion de coordination à Berg-op-Zoom (Pays-Bas) mercredi, que les poursuites contre M. De Kock auront lieu en Belgique, car la victime, ses proches et le suspect sont belges. La Belgique a demandé la remise du suspect par un mandat d'arrêt européen.

Le trentenaire est incarcéré aux Pays-Bas pour privation illégale de liberté et pour son implication dans la mort du petit garçon. Le juge d'instruction de Termonde a quant à lui demandé sa remise dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et meurtre. Le corps de Dean a été retrouvé aux Pays-Bas, près de Neeltje Jans, en Zélande, tandis que Dave De Kock a été arrêté à Meerkerk, dans la province d'Utrecht. L'enfant a été enlevé en Belgique, mais l'enquête n'a pas encore déterminé le lieu exact de sa mort.