Mort de Dean (4 ans) - Une marche blanche à Bruxelles pour Dean

(Belga) Une marche blanche sera normalement organisée le dimanche 13 février à Bruxelles en hommage à Dean Verbeckmoes, indique Het Nieuwsblad jeudi. La police de Bruxelles Capitale-Ixelles confirme avoir reçu une demande d'autorisation pour la marche.

L'organisateur aurait souhaité pouvoir organiser le rassemblement plus tôt, mais de nouvelles manifestations anti-mesures sanitaires sont prévues au cours des prochains week-ends. Dean a été retrouvé mort lundi soir aux Pays-Bas après avoir été porté disparu plusieurs jours avec Dave De Kock, un trentenaire déjà condamné pour maltraitance ayant entraîné la mort d'un enfant. Il avait purgé sa peine et n'était donc plus suivi à sa sortie de prison. Dans l'intérêt de l'enquête, le parquet a également annoncé jeudi qu'il ne divulguerait pas d'informations sur l'autopsie réalisée sur la victime. (Belga)