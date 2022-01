Quels sont nos droits pendant les soldes?

Nous sommes en plein cœur des soldes actuellement. Elle se termineront le lundi 31 janvier mais d’ici là, c’est encore de moment de faire de dénicher de bonnes affaires. Mais quels sont nos droits en cette période de soldes. C’est Julie Frère, la porte-parole de Test-Achats qui nous répond.

La garantie est-elle la même sur un article soldé ?



La garantie légale de deux ans qui s’applique pour couvrir les défauts de conformité s’applique évidemment hors période de solde, mais aussi pendant les soldes. Ce n’est pas parce que vous achetez votre produit à un prix inférieur qu’il ne doit pas avoir le même usage qu’un produit qui n’est pas soldé. Que vous payez 400 euros pour un produit ou 250 euros pour un produit en promotion, garantie légale de deux ans, c’est la même chose.

Il y a certaines exceptions qui limitent la garantie, mais elles doivent être bien indiquée au préalable ?

Si vous achetez par exemple un vêtement, qu’il y a un petit défaut et que vous obtenez une réduction justement parce que ce vêtement a ce défaut-là, vous ne pouvez pas ensuite invoquer ce défaut pour demander un remboursement par la suite. Cela doit être explicitement convenu entre les partis.

Comment est-ce que ça se passe concernant les retours et échange aux soldes ? Déjà, a-t-on le droit d’échanger un article soldé ?



De manière générale, il n’y a absolument rien qui oblige les vendeurs à échanger un produit que vous auriez acheté et dont vous seriez mécontent. C’est vraiment un geste commercial, une politique commerciale de certains vendeurs. Si le produit est tout à fait conforme, eh bien vous n’avez rien dans la loi qui oblige le vendeur à accepter un échange ou un remboursement. Il y en a beaucoup qui l’acceptent pendant la période hors solde mais effectivement pendant la période des soldes, on voit qu’il n’y a ni remboursement ni échange. C’est un peu au cas par cas.

Il y a aussi des soldes en ligne, sur internet. Ce sont les droits qui s’appliquent ?



Là en fait paradoxalement, on est un peu mieux protégé si je puis dire. On a ce fameux délai de rétractation de 14 jours. Qu’est-ce qu’il nous permet de faire ce délai de rétractation ? Simplement de dire, beh en fait j’ai changé d’avis. Pour finir, je n’en ai pas vraiment besoin ou cette couleur ne me convient pas. Quelque soit le motif, on a 14 jours pour changer d’avis.



Les boutiques en ligne sont obligées d’appliquer l’échange ou le remboursement ?



Tout à fait. C’est une réglementation de l’Union européenne. Par contre, vous allez payer dans certains cas les droits de retour. Ça, c’est chaque vendeur qui décide (...)