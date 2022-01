Nouvelle manifestation organisée ce dimanche à Bruxelles contre les règles sanitaires

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) a autorisé la manifestation de dimanche à Bruxelles pour contester les restrictions sanitaires prises face à la pandémie de coronavirus, a indiqué jeudi la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux par différents mouvements, parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom.



Les manifestants sont invités à se rassembler dès 11h00 à la gare du Nord. Ils seront rejoints à partir de 12h00, heure du départ du cortège, par ceux venus d'autres pays européens. Des voyages en car et en train sont organisés pour leur permettre de converger vers Bruxelles. Le cortège passera par la petite ceinture et la rue Belliard pour rejoindre le coeur du quartier européen, dans le parc du Cinquantenaire, où des discours sont prévus dès 14h30. Les organisateurs espèrent mobiliser des centaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale. En appelant à manifester, les organisateurs disent défendre "la démocratie, les droits de l'Homme et le respect de la Constitution". Europeans United for Freedom estime sur son site internet que la propagation du Covid-19, la saturation des hôpitaux et le décès de personnes à la santé fragile ne justifient pas de déroger aux libertés fondamentales garanties par la démocratie. "La pire maladie que nous avons importée de Chine n'était pas le virus, mais le totalitarisme", estime le mouvement, qui critique aussi "le manque de débat public en amont des décisions prises par les gouvernements sur base des conseils d'experts scientifiques".