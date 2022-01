Conflit en Ukraine - Tout franchissement de la frontière par la Russie entraînerait une réaction

(Belga) "Tout" franchissement de la frontière ukrainienne par la Russie entrainerait une réaction "rapide et sévère" des Etats-Unis, a assuré jeudi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Berlin alors que les tensions sont au plus haut entre Moscou et les Occidentaux.

"Nous avons toujours été très clairs: tout franchissement par des forces militaires russes de la frontière ukrainienne pour y commettre de nouveaux actes d'agression contre l'Ukraine, entrainera une réponse rapide et sévère des Etats-Unis, de nos alliés", a-t-il souligné à l'issue d'un entretien avec son homologue allemande, Annalena Baerbock. (Belga)