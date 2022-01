Conflit en Ukraine - Les troupes russes équipées "d'armes de pointe"

(Belga) La sécurité nationale de la Russie sera encore renforcée grâce à l'arrivée d'armes de pointe pour équiper ses troupes, a fait savoir jeudi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, selon des informations relayées par l'agence TASS.

"De nombreux contrats à long terme sont actuellement passés afin de renforcer l'équipement de l'armée", a expliqué le chef russe de la Défense. Un plan national de Défense a été mis en place jusqu'en 2025, en plus d'un programme d'armement d'État 2018-2027. Deux régiments de systèmes de missiles antiaériens S-400 et S-350 ont également été livrés aux forces aérospatiales russes au cours du dernier trimestre de 2021, a déclaré jeudi le vice-ministre russe de la Défense, Alexey Krivoruchko. L'industrie russe de la Défense a également livré 17 nouveaux avions aux forces aérospatiales, dont deux chasseurs Su-57 de cinquième génération et 93 nouveaux drones ou encore un satellite de communication Meridian, a indiqué le responsable russe de la Défense. Cette annonce de renforcement militaire a été faite alors que les tensions sont à leur comble entre la Russie, les Etats-Unis et l'Otan dans le cadre de la crise en Ukraine. Les Occidentaux craignent que Moscou envahisse son voisin depuis le renforcement de troupes aux frontières avec Kiev. Des accusations balayées par la Russie, qui estime qu'elle ne fait qu'assurer sa sécurité nationale. (Belga)