Peloton, suspendu à Wall Street, interromprait sa production

Le spécialiste des vélos d'appartement et tapis de course haut de gamme Peloton a vu son action suspendue à la Bourse de New York jeudi, après une chute liée à une information de la chaîne américaine CNBC sur l'interruption de sa production.

Selon des documents internes cités par la chaîne, le groupe aurait arrêté la fabrication de vélos et tapis connectés du fait d'une baisse de la demande, ce qui a valu au titre de dégringoler. La cotation a été interrompue à quatre reprises sur le Nasdaq, la Bourse électronique de New York, le titre perdant plus de 20% à 25,47 dollars. À la reprise de cotation, l'action réduisait ses pertes à -15%. Peloton prévoit de suspendre sa production de "Bike", ses vélos connectés standards, pendant deux mois (février et mars), et de "Tread", son tapis connecté, pendant six semaines, selon CNBC. La fabrication des "Bike+", plus sophistiqués et plus chers que l'autre modèle, était déjà interrompue depuis décembre, et ne devrait pas reprendre avant juin. La chaîne d'informations économiques a rapporté que l'entreprise avait évoqué "une réduction significative" de la demande dans le monde à cause des prix et de la concurrence accrue. Peloton n'a pas réagi dans l'immédiat à une sollicitation de l'AFP. Le groupe gère difficilement la sortie de pandémie, durant laquelle il a connu un essor considérable.