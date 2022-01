Meskerem Mees remporte le Grand Prix du Jury aux Music Mooves Europe Awards

(Belga) La chanteuse belge Meskerem Mees a remporté le Grand Prix du Jury lors des Music Mooves Europe Awards, prix annuel cofinancé par l'Union européenne et qui célèbre les artistes émergents représentant le son européen d'aujourd'hui et de demain.

"Nous avons été unanimes pour choisir le gagnant du Grand Prix du Jury. Authentique, mystique et intemporelle avec une belle voix. Meskerem Mees se démarque, avec ses chansons soul et sa performance impeccable. Elle a tout", relève le jury. Le Prix du Public a été attribué à Ladaniva (Arménie). Le lauréat du Grand Prix du Jury recevra 10.000 euros et un bon pour une tournée verte d'une valeur de 5.000 euros. (Belga)