Comité de concertation: voici les points qui seront discutés

La Belgique ne devrait pas suivre l'exemple français et annoncer ce vendredi des assouplissements aux mesures sanitaires. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est prévu, c'est d'examiner le baromètre corona. On vous en dit plus sur cet outil.

Un comité de concertation aura lieu à 13h ce vendredi, en présentiel, au Palais d’Egmont à Bruxelles. Pour rappel, le comité de concertation regroupe les chefs de tous les gouvernements du pays (régions, communauté et fédéral), ainsi que les ministres les plus importants du gouvernement fédéral.

Principal objet des discussions : le "baromètre corona". Un outil censé définir dans quelle situation épidémiologique le pays se trouve et ce faisant, quelles précautions sanitaires sont nécessaires. Un "baromètre Corona" existe déjà depuis juin 2020 dans l’enseignement supérieur: 4 codes couleurs, vert-jaune-orange-rouge, avec à chaque fois, des mesures de précaution spécifiques.

Le baromètre qui est discuté ces derniers temps serait basé sur trois couleurs: vert ou jaune - orange - rouge. Il définirait, en fonction de la situation sanitaire, des mesures de restrictions ou d’assouplissement, pour trois types de secteurs: les événements avec public (sport, culture,..), l’horeca et les activités jeunesses. L’enseignement n’en ferait pas partie. Les mesures varieraient en fonction de la nature de l’activité (intérieur ou extérieur, statique ou dynamique,..).

Attention, plusieurs détails restent à définir. Du coup, il n’est pas sûr qu’il y ait une décision définitive sur ce baromètre à l’issue de la réunion. Hier, nos sources variaient entre "tout est sur la table pour conclure" et "la finalisation du baromètre n’est qu’une hypothèse, à ce stade".

Ces derniers temps, cet outil a d’ailleurs "voyagé" énormément, preuve qu’il y a de grandes divergences autour de la table : 3 allers-retours en conseil des ministres restreint et 3 allers-retours entre gouvernement fédéral et régions et communautés.

Pour rappel, l’idée d’un baromètre traine dans les cartons de nos décideurs depuis…un an et demi, soit septembre 2020. A l’époque, Sophie Wilmès, première ministre, avait chargé les experts du 'Celeval' d’en produire un. Idée finalement dégoupillée par le ministre Vandenbroucke dans le gouvernement De Croo 6 mois plus tard.

Assouplissements ?

Après les assouplissements annoncés au Royaume-Uni et en France ces derniers jours, on aurait pu penser que la Belgique suivrait le mouvement. Mais ce n'est "pas à l’ordre du jour", si on décrypte le message adressé par le Premier ministre hier à la Chambre. Pour justifier ce statu quo, nos autorités brandissent les chiffres d’hospitalisation en très forte hausse ces dernières semaines: 230 admissions par jour en moyenne.

Jusqu’ici, depuis la présence majoritaire du variant Omicron, ces hospitalisations n’ont pas débouché sur une hausse de l’occupation en soins intensifs. Les lits occupés dans ces unités par des patients covid sont même retombés à 387 (c’était le double, il y a un mois).

A y regarder de plus près, la France se trouve dans la même situation épidémique que nous : exposition des cas positifs, hausse des hospitalisations et baisse de l’occupation en soins intensifs.

Certains membres du Codeco nous ont confiés espérer pouvoir arracher l’un ou l’autre assouplissement concernant la culture, par exemple, vers une jauge proportionnelle à la taille des salles de spectacle, par exemple. D’autres comptent évoquer l’heure de fermeture des bars et restaurants. Mais aucune de ces sources n’a la garantie d’obtenir quoi que ce soit à l’issue de la réunion.