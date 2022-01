Prudence sur les routes: encore quelques averses hivernales et conditions glissantes

Vendredi matin, il y aura d'abord un risque de plaques de givre ou de glace, principalement dans le centre et l'est du pays. La nébulosité sera d'abord variable à abondante avec encore un risque de quelques averses (hivernales). Dans le courant de l'après­ midi, des éclaircies se dessineront sur l'ouest. Sur le centre et l'est, la tendance aux averses ne diminuera qu'en fin de journée. Les maxima seront compris entre 0 et 7 degrés, sous un vent faible à modéré de nord­ ouest, annonce vendredi matin l'IRM.



En soirée et en première partie de nuit, quelques faibles averses hivernales resteront encore possibles sur les Hautes­ Fagnes. Ailleurs, le temps sera sec et de larges éclaircies se dessineront. Plus tard, des champs de nuages bas envahiront notre pays depuis le nord. Les minima varieront entre ­2 et +4 degrés, sous un vent généralement faible d'ouest à nord­ ouest.