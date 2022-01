Les malades de longue durée, en incapacité de travail, de plus en plus nombreux: comment l'expliquer?

Les malades de longue durée sont désormais plus nombreux que les chômeurs. Ils sont près d'un demi-million à se trouver en incapacité de travail. Une incapacité qui s'est aggravée ces dernières années. De combien et pourquoi?

Le nombre de personnes en incapacité de travail n'a cessé d'augmenter depuis plus d'un an. Ils sont désormais plus nombreux que les chômeurs. François Perl, directeur du pole acteur social et citoyen de la mutualité Solidaris: "Entre 2010 et 2020, on est pratiquement à un peu plus de 70% d'augmentation. C'est un phénomène assez constant qui n'est pas près de s'arrêter"

Confirmation avec Elisabeth Degryse, vice- présidente des mutualités chrétiennes. Elle explique que "les dépenses ont presque doublé. On est passé de 4,5 milliards à 8,5 milliards d'euros de budget consacré aux paiements de l'incapacité de travail."

Exemple: les difficultés de relation avec son supérieur hiérarchique

Depuis deux ans, la crise sanitaire aggrave-t-elle les choses ? François Perle le suppose : "Il est fort probable que le Covid par une série d'effets secondaires, à savoir soir les 'Covid' longs, soit les effets sur la santé mentale aient un impact sur l'augmentation du nombre d'invalides."

Le risque d'incapacité de travail est bel et bien en train d'augmenter et voici les causes de ce phénomène selon Elisabeth Degryse: "La charge de travail importante est une raison qui explique une incapacité de travail. Les difficultés de relation avec son supérieur hiérarchique, par exemple. On a insuffisamment investi dans les questions de fin de carrière, de bien-être au travail ces 5 à 10 dernières années. Ce n'était pas un sujet suffisamment important."