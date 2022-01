Quatre personnes, dont un bébé, retrouvées mortes de froid près de la frontière Canada-USA

Les corps de quatre personnes, dont un bébé, ont été retrouvés mercredi à quelques mètres de la frontière canado-américaine, dans le centre, sur une route empruntée par des migrants, a annoncé jeudi la police canadienne. "Nos premiers constats nous portent à croire qu'ils seraient tous morts d'hypothermie", a détaillé la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale), dans un communiqué.

Les corps de trois victimes, deux adultes et un bébé, ont été retrouvés mercredi "à environ 12 mètres de la frontière canado-américaine", à 10 kilomètres à l'est d'Emerson (Manitoba, centre). "Le corps de ce qui semble être un adolescent" a ensuite été retrouvé, a précisé la police. Peu avant, dans la matinée, des agents frontaliers américains avait appréhendé un groupe de personnes qui venaient de franchir la frontière.

L'un des membres du groupe transportait des articles pour bébé mais aucun bébé ne faisait partie du groupe. "Il a affirmé qu'il portait le sac à dos pour une famille de quatre ressortissants indiens qui marchait avec le groupe auparavant mais qui en avait été séparé durant la nuit", a affirmé le ministère de la Justice américain dans un communiqué.

Abandonnés au milieu du blizzard par -35 degrés

Des recherches avaient alors été immédiatement lancées des deux côtés de la frontière. Après quatre heures de fouilles dans des conditions très difficiles, les premiers corps ont été découverts. "Les corps sans vie ont été provisoirement identifiés comme ceux de la famille de quatre personnes qui avait été séparée" du groupe, poursuit le communiqué.

Le ministère de la Justice américain a également annoncé avoir arrêté un Américain de 47 ans lors d'un contrôle routier. L'homme, originaire de Floride, conduisait un van avec deux ressortissants indiens sans papier à bord, près de l'endroit où le groupe de migrants avait été arrêté, et a été inculpé pour trafic d'êtres humains. Lors d'une conférence de presse, la commissaire adjointe au Manitoba Jane MacLatchy a indiqué qu'il était probable que les personnes décédées "aient été abandonnés seuls au milieu du blizzard lorsqu'il faisait environ -35, en tenant compte du vent".

Elle a précisé que les victimes s'étaient retrouvées en pleine nuit face à d'immenses champs couverts d'une importante couche de neige, ce qui était "insurmontable" à pied.

Les policiers ont dû utiliser des motoneiges et d'autres véhicules tout-terrain pour fouiller le secteur. Depuis quelques années, la petite ville d'Emerson est devenue l'une des routes utilisée par les migrants entre les deux pays nord-américains. Jane MacLatchy note que les tentatives de passage étaient moins fréquentes depuis une année, marquée par une fermeture de la frontière en raison de la pandémie de Covid. Le centre et l'est du Canada sont confrontés à une vague de froid polaire avec des températures sous la barre des -30°C aggravées par le vent.