L'Allemagne enquête sur 42 agressions sexuelles déclarées dans l'Église catholique

(Belga) Le procureur général de Munich va enquêter sur 42 cas d'agressions sexuelles déclarées au sein de l'Église catholique allemande. L'enquête pénale fait suite à un rapport d'un cabinet d'avocats allemand faisant état de violences sexuelles généralisées au sein de l'archevêché de Munich et de Freising.

D'après un porte-parole du procureur, le cabinet d'avocats a soumis 41 dossiers en août de l'année dernière et un autre en novembre. "Il s'agit exclusivement de plaintes de collaborateurs de l'Église qui sont encore en vie", a-t-il déclaré. S'il apparait que les dirigeants dans l'Église ont agi de manière criminelle, une enquête sera également ouverte sur ce point, a précisé le porte-parole. Des informations complémentaires seront alors demandées au cabinet d'avocats qui a mené l'enquête. Un rapport indépendant présenté jeudi en Allemagne a sévèrement mis en cause Benoît XVI, qui avait renoncé à sa charge papale en 2013, sur sa gestion d'agressions sexuelles envers des mineurs dans l'archevêché de Munich et de Freising, qu'il a dirigé entre 1977 et 1982. Selon les avocats ayant contribué au rapport mandaté par l'Église, le cardinal Joseph Ratzinger, avant qu'il ne devienne pape, n'a rien entrepris pour écarter quatre ecclésiastiques soupçonnés de violences sexuelles sur mineurs. Ils dénoncent également des dissimulations systématiques de cas de violences sur mineurs entre 1945 et 2019 visant selon eux "à protéger l'institution Église". (Belga)