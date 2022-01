Moscou dit que Washington a promis une réponse aux exigences russes "la semaine prochaine"

(Belga) Les Etats-Unis ont promis une réponse écrite "la semaine prochaine" aux exigences russes de retrait de l'Otan d'Europe orientale, a dit le chef de la diplomatie russe après des pourparlers "francs" à Genève avec son homologue américain sur la crise en Ukraine.

"Nous sommes tombés d'accord qu'on va nous présenter des réponses écrites la semaine prochaine à nos propositions", a déclaré Sergueï Lavrov, soulignant que lui et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken étaient "d'accord qu'un dialogue raisonnable est nécessaire" pour que "l'émotion retombe". La Russie réclame pour garantir sa sécurité qu'Américains et Européens signent des traités pour que l'Otan renonce à tout élargissement et revienne sur l'architecture sécuritaire construite en Europe après la fin de la Guerre froide et la chute de l'URSS. De leur côté, les Etats-Unis dénoncent l'importante présence militaire russe à la frontière avec Kiev, craignant une invasion du pays par la Russie. Ils ont appelé Moscou à trouver un accord diplomatique sur ces questions de sécurité et à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. (Belga)