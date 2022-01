Quelques éclaircies possibles cet après-midi avant un week-end brumeux

(Belga) Après une matinée plutôt nébuleuse, des éclaircies devraient se glisser entre les nuages vendredi après-midi, bien que des averses - parfois hivernales - seront encore possibles, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le week-end fera par contre grise mine.

Vendredi après­ midi, la nébulosité sera encore variable à parfois abondante avec toujours un risque de quelques averses (hivernales). En Haute Ardenne, il s'agira d'averses de neige. Toutefois, des éclaircies plus larges se dessineront progressivement sur l'ouest avec le retour d'un temps sec. Sur le centre et l'est du pays, les averses s'alanguiront jusqu'en soirée. Le thermomètre marquera 0°C en Hautes Fagnes et jusqu'à 7°C dans l'ouest, sous un vent faible à modéré. En soirée et durant la nuit, de faibles averses hivernales resteront possibles en Haute Ardenne, tandis qu'ailleurs le temps sera sec avec des éclaircies parfois larges. Ensuite, des nuages bas arriveront depuis le nord. Le mercure baissera pour s'établir entre -­1°C et +5°C, sous un vent faible à modéré. La journée de samedi débutera sous un ciel gris et dans le brouillard à certains endroits, parfois givrant dans le sud. La nébulosité restera abondante dans la plupart des régions et les éclaircies se feront timides. Le temps restera généralement sec, à une ondée hivernale près en Haute Ardenne. Les maxima oscilleront entre 1°C en Hautes­ Fagnes et 7°C dans l'ouest, avant de tomber entre -1°C et +5°C durant la nuit. Dimanche sera gris et brumeux. Le temps devrait rester sec, à quelques bruines près. Le thermomètre indiquera jusqu'à 8°C.