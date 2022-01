Chauffage, ventilation, lumières: la domotique, la nouvelle arme contre la hausse des prix de l'énergie (vidéo)

Les prix de l'énergie sont en pleine explosion. Ces dépenses inattendues peuvent perturber de nombreux ménages dans notre pays. Mais quelles sont les solutions pour mieux contrôler son énergie et donc éviter les surprises ?

L'une d'entre elle concerne la domotique. Cette technologie permet notamment de contrôler, par la voix, son smartphone ou des technologies nouvelles, l'installation énergétique complète de votre maison. Giuseppe, par exemple, l'utilise à grande échelle, avec l'assistant virtuel de Google. "Cela m'apporte un certain contrôle sur les lumières et me permet, à distance, de les fermer si j'ai oublié, même quand je quitte la maison avec une simple pression d'un bouton ou d'une commande vocale", nous raconte-t-il.

Pour équiper sa maison d'une telle technologie, il faut compter de 17 à 20.000 euros. Cela permet de contrôler l'ensemble des éléments énergétiques: Chauffage, courbe de vent, ventilation intérieure, gérer le photovoltaïque et la borne électrique de la voiture, par exemple. Pour les maisons plus anciennes, une modernisation permet d'installer ces dispositifs contre une dizaine de milliers d'euros.