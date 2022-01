Moscou promet "les conséquences les plus graves" si ses préoccupations sont ignorées

(Belga) La Russie a promis vendredi aux Occidentaux "les conséquences les plus graves" s'ils continuent d'ignorer ses "préoccupations légitimes" quant au renforcement militaire des Etats-Unis et de l'Otan en Ukraine et aux frontières russes.

"Cela peut être évité si Washington réagit positivement à nos projets d'accords sur les garanties de sécurité, auxquels nous espérons recevoir une réponse écrite de la part des Etats-Unis article par article la semaine prochaine", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon le ministère, cette position a été signifiée au chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, qui a rencontré vendredi à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov. "Antony Blinken a été clairement informé qu'ignorer davantage les préoccupations légitimes de la Russie liées principalement à l'exploitation militaire en cours par les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan du territoire de l'Ukraine, dans le contexte d'un déploiement à grande échelle de forces et de moyens de l'Alliance près de nos frontières, aura les conséquences les plus graves", a indiqué Moscou. La Russie a également insisté, lors de cette rencontre, sur "l'établissement d'un dialogue direct" entre Kiev et les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, où une guerre commencée en 2014 a fait plus de 13.000 morts. Selon Moscou, MM. Blinken et Lavrov ont constaté que les relations russo-américaines "se trouvaient dans un état insatisfaisant" et ont convenu de continuer à "normaliser le fonctionnement" de leurs missions diplomatiques respectives, entravées par des séries d'expulsions croisées et des problèmes de visas. "La Russie est favorable à la reprise d'une présence diplomatique à part entière sur une base réciproque", a ajouté le ministère, tout en exigeant "la restitution rapide des biens diplomatiques russes confisqués par les autorités américaines".