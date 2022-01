"Omicron permet de passer d'une situation pandémique à une situation endémique": Alexander De Croo rassurant avant de présenter le baromètre

Un nouveau comité de concertation a eu lieu ce vendredi. Le codeco du jour a établi, après des mois des discussions, un baromètre. Un outil de communication et de prévisibilité pour l'ensemble des secteurs, et non des critères strictes et automatiques, selon les ministres. Un baromètre avec des couleurs qui évolue en fonction des admissions à l'hôpital et aux soins intensifs.

Traditionnellement, Alexander De Croo, notre Premier ministre, a ouvert la conférence de presse suivant le codeco par un état des lieux. "Le variant omicron n'est plus une vague, c'est un tsunami. Mais si dans les premières vagues, on voyait qu'une personne sur vingt contaminée se retrouvait à l'hôpital. Aujourd'hui, avec omicron, on en est à 1 personne sur 100. Avant, un quart des personnes hospitalisées se retrouvait aux soins intensifs. Aujourd'hui, avec omicron, on est à une personne sur dix".

Aujourd'hui, "les personnes qui développent des formes graves sont soit des personnes fragiles, âgées, avec comorbidité, ou bien des personnes qui ne sont pas vaccinées".

Donc, "omicron permet de passer d'une situation pandémique à une situation endémique. C'est un virus qui sera toujours présent, mais petit à petit on pourra un peu l'oublier. On aura plus de prévisibilité, moins de surprise, on pourra sortir de cette pandémie. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui vu les chiffres de contamination".

Avant de céder la parole à celui qui a mis sur pied le baromètre, Alexander De Croo a précisé que ce baromètre "doit nous donner de la transparence et de la prévisibilité ; cela n'a pas toujours été le cas, j'en suis bien conscient, et ça a compliqué la vie de gens".