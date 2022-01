Cédric Visart de Bocarmé succède à Emily Hoyos à la tête du CA de l'UNamur

(Belga) Le conseil d'administration de l'Université de Namur (UNamur) a désigné vendredi Cédric Visart de Bocarmé au poste de président, a indiqué l'institution dans un communiqué. Ce haut magistrat honoraire succède à l'ex-présidente du parlement wallon Emily Hoyos pour un mandat de quatre ans.

M. Visart de Bocarmé, choisi parmi trois administrateurs externes, n'est pas étranger à l'Université namuroise puisqu'il y avait fait ses candidatures en droit. L'homme fut ensuite procureur du Roi, procureur général et directeur honoraire du Service d'appui au ministère public. Il a également travaillé dans plusieurs cabinets ministériels (Justice et Intérieur), où il suivait divers dossiers dont celui de la coopération judiciaire internationale. Mandaté par le Conseil de l'Europe ou la Commission européenne, il a en outre participé à diverses missions à l'étranger, notamment en Afrique centrale et en Europe de l'Est. "Après avoir été professeur pendant vingt ans, c'est une grande satisfaction pour moi de m'investir encore davantage dans le secteur de l'enseignement et plus particulièrement dans le milieu universitaire", a réagi le nouveau président du conseil d'administration. "Un des axes de travail sera notamment de renforcer le rayonnement national et international" de l'UNamur. "Je me rallie, par ailleurs, au plan stratégique porté par la rectrice" Annick Castiaux "et me réjouis de m'investir à ses côtés pour faire aboutir les objectifs fixés par ce plan. (Belga)