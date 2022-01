Le baromètre corona sera appliqué dans trois secteurs: voici comment il fonctionne 

Le comité de concertation s'est réuni ce vendredi, principalement pour mettre en place le baromètre corona. Durant la présentation des décisions, le commissaire corona, Pedro Facon, est intervenu pour présenter le fonctionnement du baromètre corona. Celui-ci entrera en vigueur le vendredi 28 janvier.

Trois couleurs

Un accord a été trouvé sur le baromètre corona. Celui-ci prévoit trois couleurs:

code jaune: situation sous contrôle,

code orange: pression accrue,

code rouge: risque de surcharge.

Les critères

Pour déterminer le code applicable, le Comité de concertation tiendra compte, outre de la pression exercée sur les soins de santé, d'une évaluation globale de la situation épidémiologique et accordera une attention particulière à la santé mentale.

Des critères sanitaires ont été avancés pour chaque code couleur.

Jaune : moins de 65 nouvelles hospitalisations/jour, moins de 300 lits occupés en soins intensifs, la tendance des chiffres sera toujours prise en considération pour accélérer éventuellement un changement de phase dans un sens ou dans l'autre.

: Orange : entre 65 et 149 nouvelles hospitalisations/jour, de 300 à 500 lits occupés en soins intensifs, la tendance des chiffres sera prise en compte.

: Rouge : plus de 150 nouvelles hospitalisations/jour, plus de 500 lits occupés en soins intensifs, la tendance des chiffres sera prise en considération.

:

Seulement pour trois secteurs

Élément important, le baromètre ne concerne que les événements publics, l'horeca et les activités récréatives: par exemple le sport, la culture, l'horeca et la jeunesse (voir ci-dessous). Les commerces, métiers de contact, l'enseignement, etc. ne sont donc pas concernés par le baromètre et peuvent faire l'objet de mesures différentes.

La Belgique commencera à utiliser ce baromètre en code rouge. Une nouvelle évaluation sur des critères élargis est cependant prévue le 7 février.

Le détail de chaque code dans les trois secteurs

Le baromètre concerne donc trois secteurs. Les règles seront adaptées dans chaque secteur en fonction du code couleur appliqué.

Pour découvrir les mesures prévues en fonction du code couleur, cliquez sur les liens ci-dessous:

Le baromètre ne consiste pas en un pilotage automatique

"Le baromètre ne consiste pas en un pilotage automatique. On a bien vu que chaque situation, chaque évolution nécessite une analyse approfondie, à la fois sur le plan épidémiologique et sanitaire, et à la fois une prise en compte de l'état général de la société, la motivation du public et de la situation socio-économique", a précisé le commissaire corona, Pedro Facon. "Le comité de concertation va évaluer l'utilisation de ce baromètre. Si la situation se normalise, le comité peut décider de ne plus l'utiliser, et éventuellement de le ré-utiliser plus tard. Si la situation l'exige, le comité de concertation pourra toujours décider de mesures plus sévères que celles indiquées par le baromètre".

Pour rappel, l’idée d’un baromètre traine dans les cartons de nos décideurs depuis…un an et demi, soit septembre 2020. A l’époque, Sophie Wilmès, première ministre, avait chargé les experts du 'Celeval' d’en produire un. Idée finalement dégoupillée par le ministre Vandenbroucke dans le gouvernement De Croo 6 mois plus tard.