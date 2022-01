MMA: Ngannou contre Gane, choc de titans made in France

Attendu comme le combat de l'année, un choc de titans issus de la MMA Factory à Paris oppose samedi à Anaheim (Californie) le Camerounais Francis Ngannou, champion du monde des lourds UFC (Ultimate Fighting Championship), au Français Ciryl Gane, challenger à l'ascension fulgurante.

UFC 270. Le rendez-vous est depuis longtemps marqué en rouge sur le calendrier des fans et spécialistes d'arts martiaux mixtes du monde entier. Mais pour la France et toute l'Afrique, l'affiche entre Gane et Ngannou revêt une importance supplémentaire s'agissant de la promotion d'un sport à la popularité croissante.

"C'est l'un des combats les plus importants de l'année et même sans doute de l'histoire de l'UFC", a ainsi résumé à l'AFP Lawrence Epstein, directeur général de la plus importante ligue professionnelle au monde.

D'autant que le duel entre Ngannou, surnommé le "Predator", (1,93 m, 113 kg, 16 victoires, 3 défaites) et Gane, dit le "Bon Gamin" (1,93 m, 111 kg, 10 victoires), est précédé d'une histoire commune liant les deux combattants. De quoi "nourrir un bon +storytelling+ pour faire monter la sauce", de l'aveu même du Français.

Car, avant de véritablement se mesurer dans la cage, les deux se sont croisés le temps de quelques entraînements, il y a trois ans, au sein de la MMA Factory, la fabrique à champions située à Paris et cofondée par Fernand Lopez, qui a cornaqué l'un et coache à présent le second.

- Joute verbale -

Ce dernier occupe une place d'autant plus centrale qu'il se prête depuis plusieurs mois à une joute verbale pleine de rancoeur et d'animosité avec son ancien poulain.

Ngannou, que Lopez a pris sous son aile en 2013 alors qu'il était dans le besoin, a choisi de quitter la France et le MMA Factory, en s'installant à Las Vegas en 2017 pour donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Pendant deux ans, il a ainsi continué à s'entraîner entre la France et les Etats-Unis, avant de définitivement couper les ponts avec Lopez en 2019.

Un choix gagnant puisqu'il est devenu champion du monde l'an passé aux dépens de l'Américain Stipe Miocic.

Mercredi, le Camerounais a annoncé la couleur pour le combat contre Gane qu'il juge "pas plus important que les autres" et dont il assure qu'il "se finira par un KO au 2e round".

Le Français considère au contraire que ce rendez-vous est "le plus important" de sa carrière, tout en faisant preuve d'une décontraction assez déconcertante. "Le combat est très attendu. C'est un peu spécial, étrange et drôle à la fois. J'apprécie de savoir que je suscite autant d'engouement, mais c'est une surprise aussi pour moi, vu que je suis tout nouveau dans ce monde-là", a-t-il expliqué à l'AFP.

- Puissance contre technique -

D'abord pratiquant de boxe thaï entre 2014 et 2018 (13 victoires, aucune défaite), le Vendéen n'a que trois ans et demi de MMA derrière lui. Et sa trajectoire en UFC a été météorique puisqu'il est devenu l'an passé champion intérimaire en battant l'Américain Derrick Lewis, faisant de lui le premier Français à remporter une ceinture de la prestigieuse ligue.

Mais ce n'est pas LA ceinture, celle qui peut définitivement le faire entrer dans l'histoire.

"Champion par intérim ne fait pas de moi le meilleur. Aujourd'hui, c'est Francis et si je veux être ce gars, je dois le battre", a tenu à rappeler Gane, 31 ans, dont la technique et la mobilité seront des atouts face à la surpuissance de Ngannou.

Le Camerounais verra son contrat avec l'UFC arriver à terme après ce combat, sans garantie d'être prolongé. Car il estime ne pas être payé à sa juste valeur, ce qui tend ses relations avec Dana White, le patron de la ligue.

Aussi, il a exprimé l'envie de se tourner vers la boxe anglaise, qui offre des cachets plus élevés. Tyson Fury, champion WBC des lourds, n'a pas attendu pour le défier sur les réseaux sociaux.

"Lui boxant contre Fury ? Sa puissance fait que tout pourrait arriver. Mais il devrait plutôt s'inquiéter de ce qui se passera samedi soir. C’est l'un des problèmes quand on commence à se disperser. Qu'il se concentre sur Ciryl Gane, qui monte et qui a faim", lui a conseillé White.