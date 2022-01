(Belga) L'industriel Jacques Boël est décédé à l'âge de 92 ans, ont annoncé vendredi soir différents médias.

Né le 31 mars 1929, Jacques Boël fait partie de la quatrième génération d'une famille qui a fait fortune dans l'acier wallon, du côté de La Louvière. Après des études d'ingénieur civil, il suivra le chemin familial et prendra la tête des Usines Gustave Boël, retrace le journal L'Echo. À la fin de sa vie, Jacques Boël a notamment occupé un poste d'administrateur dans l'Union financière Boël et la Société de participations industrielles. Homme discret, on sait finalement peu de choses sur lui. Une affaire cependant a mis le nom de Jacques Boël au-devant de la scène dans les années 2010: jusque-là considéré comme le père légal de Delphine Boël, il fut amené à s'exprimer publiquement lorsque celle-ci contesta sa paternité dans le but de prouver qu'elle était bien la fille légitime d'Albert II. Cet immense travailleur était aussi un amateur de chasse, de la Bretagne et de l'art contemporain, selon La Libre. Il aimait partager de bons mets et de grands vins avec ses hôtes. (Belga)