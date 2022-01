"Je sais que c'est très douloureux": Frank Vandenbroucke justifie la fermeture du secteur des discothèques

Dancings et discothèques ne rouvriront pas dans un tout proche avenir. Ainsi en a décidé le Comité de concertation de vendredi. Dans le RTL INFO 13h ce samedi, le ministre de la Santé a justifié cette fermeture. "Si l'on veut assouplir de façon réfléchie et donc rouvrir la vie, il faut faire cela par étapes et tenir compte du contexte épidémiologique", a expliqué Frank Vandenbroucke.

Avant d'ajouter: "Je sais que c'est très douloureux pour le secteur des discothèques. On est dans un contexte difficile. Actuellement, nous pensons que le contexte n'est passez encore mur pour rouvrir les discothèques. Mais si on est dans la zone orange avec moins d'hospitalisations, à ce moment-là, on peut rouvrir les discothèques".

Le Comité de concertation a également approuvé le baromètre corona, visant à donner plus de prévisibilité aux mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19). Les mesures basées sur ce baromètre entreront en vigueur vendredi prochain, le 28 janvier, selon le code rouge.

"Le baromètre n'est pas un pilote automatique. C'est une aide à la décision politique avec des critères qui indiquent le niveau de risque lié à l'épidémie. Pour chaque niveau de risque, il y a des paquets de mesures qui sont prédéfinis mais qui ne sont pas appliqués de façon automatique. Dans le baromètre, il y a des fourchettes donc ça laisse une marge à l'appréciation. Il donne une orientation", a-t-il éclairé le ministre dans le RTL INFO 13h.

Les mesures basées sur le baromètre entreront en vigueur le vendredi 28 janvier selon le code rouge. Celui-ci comporte trois codes, jaune, orange et rouge. À chaque code correspondent des mesures spécifiques. Trois secteurs sont concernés par le baromètre: les événements publics, les activités récréatives en groupe et l'horeca. Pour chaque secteur, quatre contextes ont été définis: intérieur non dynamique (participants assis), intérieur dynamique (participants debout), extérieur non dynamique et extérieur dynamique.