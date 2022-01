À Gosselies, le collège Saint-Michel va fermer ses portes pendant une semaine: "Il y a plus d'un quart du personnel absent"

À Charleroi, le collège Saint-Michel de Gosselies n’accueillera aucun élève la semaine prochaine. UN professeur sur trois est absent.

La direction a adressé un courrier aux professeurs et parents de l’école en déclarant : "Nous prenons la décision d’un enseignement à distance à partir de lundi et ce, pour une semaine."

Une décision forcée par la situation sanitaire très préoccupante dans l’établissement. "Il y a plus d’un quart du personnel éducatif et pédagogique absent, c’est-à-dire plus d’une vingtaine de professeur et deux à trois éducateurs sur six", détaille Véronique Petit, la directrice du collège.

Chez les élèves, 10 classes sur 40 devaient fermer pour cause de cas Covid.

En espérant que la situation redeviendra plus à la normale, les cours se donneront à distance pendant toute la semaine prochaine.