Florent Claude 20e du départ groupé à Antholz-Anterselva

Florent Claude a terminé à la 20e place du départ groupé messieurs (15 km) d'Antholz-Anterselva, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, samedi en Italie. La victoire est revenue à l'Allemand Benedikt Doll, qui s'est imposé devant les Norvégiens Johannes Boe (+31.3) et Sturla Holm Laegreid (+1:28.8).

C'est le premier succès de la saison, le troisième de sa carrière, pour Doll, qui a frôlé le sans-faute (19/20) sur le pas de tir. Leader du général, le Français Quentin Fillon-Maillet a connu une course très compliquée. Après six fautes au tir, il a terminé 8e. Il profite toutefois des absences au départ de ses deux poursuivants, son compatriote Emilien Jacquelin et le Suédois Sebastian Samuelsson, pour creuser l'écart en tête du général. Il possède désormais 135 points d'avance sur Jacquelin. Côté belge, Florent Claude a commis quatre fautes au tir, terminant à 3:23.9 de Doll. Le Vosgien, naturalisé belge en 2017, est 32e du classement de la Coupe du monde avec 163 points.