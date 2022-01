Vous comptez profiter de la neige dans les Fagnes? Voici quelques conseils pour les automobilistes

Des foules de touristes sont attendus sur le plateau des Hautes Fagnes ce week-end. Ce samedi, la police est présente pour gérer l'afflux de visiteurs, mais ceux-ci sont beaucoup moins nombreux que l'année dernière. En 2021, de nombreux soucis de circulation et de stationnement avaient été constatés. Voici quelques conseils donnés par la police aux touristes.

L'hiver passé, durant le confinement, les Hautes Fagnes avaient été prises d'assaut par des milliers de touristes. Résultat: des problèmes de circulation et de stationnement. Avec la neige prévue ce week-end, les habitants et les forces de l'ordre craignaient de nouveaux soucis.

Notre équipe envoyée sur place ce samedi a constaté un afflux bien moins important que l'année dernière. L'une des raisons, c'est peut-être la température: il fait environ 3°C, la neige commence donc à fondre et la pratique du ski est plus difficile.

Automatiquement on arrive très vite à saturation

Même s'il y a moins de visiteurs, la police est présente sur place pour maitriser la situation. "La neige se concentre principalement sur le plateau des Hautes Fagnes, qui est devenu le seul point de promenade pour toutes les personnes qui veulent découvrir les beautés enneigées de nos régions, ce qui fait qu'automatiquement on arrive très vite à saturation", nous a expliqué Jean-Michel Lejeune, directeur opérationnel de la zone de police Fagnes.

Pneus neiges, une appli à télécharger et des conseils de base

Beaucoup de touristes viennent des Pays-Bas et d'Allemagne et ne connaissent pas la région et ses routes glissantes. "Les gens qui viennent d'autres régions vont venir ici avec des véhicules qui ne sont pas du tout adaptés aux conditions climatiques. Certains endroits ne sont pas déneigés parce que nous avons énormément de zones de captage d'eau, donc nous ne devons pas jeter au sol ce que nous voulons. Sur certaines zones, le sel est totalement proscrit", a précisé Jean-Michel Lejeune.

La police conseille donc de prévoir des pneus adaptés pour la neige. Les forces de l'ordre conseillent également de télécharger l'application 112. Avec les journées courtes et le manque de luminosité, les promeneurs qui s'égarent sont nombreux à cette période et l'appli pourrait leur être utile.

Enfin, si l'afflux de touristes se fait plus intense, vous pouvez vous garer à l'extérieur des zones touristiques, et les rejoindre en transport en commun.

Dernière chose, la police demande à chacun de respecter le code de la route: se garer sur les espaces prévus, éviter d'encombrer les pistes cyclables et les rues, etc.