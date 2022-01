Des singes de laboratoire profitent d'un accident de la route pour s'évader aux États-Unis

Quatre singes ont profité d'un accident de la route pour s'échapper du camion qui les transportait vers le laboratoire de Floride auquel ils étaient destinés, selon la police de Pennsylvanie qui en a récupéré trois et recherchait toujours le quatrième samedi.



Le camion qui transportait une centaine de macaques crabiers est entré en collision avec un camion-poubelle vendredi après-midi près de la petite ville de Danville, dans le centre de cet Etat du nord-est des Etats-Unis.



Quatre singes "se sont échappés du lieu de l'accident et ont disparu dans les environs", a tweeté la police locale, qui a appelé la population à ne pas s'approcher des animaux.



Trois d'entre eux ont ensuite été capturés, mais le quatrième était encore en fuite samedi matin. "Dernières nouvelles sur l'accident: il y a encore un singe manquant, nous demandons à ce que personne ne cherche à apercevoir ou à capturer l'animal", a ajouté la police samedi.



Selon la chaîne locale WNEP, un hélicoptère de la police équipé de caméras thermiques a permis de localiser les macaques lors de recherches menées en pleine nuit par un froid glacial.



La police de Pennsylvanie a publié une photo montrant un singe perché sur un arbre, ébloui par une lampe torche. Selon WNEP, la police a encerclé l'animal puis des tirs ont été entendus. Le sort des animaux récupérés n'était pas connu samedi.



Le prix d'un macaque crabier, aussi appelé macaque à longue queue, peut atteindre 10.000 dollars. Ces singes très répandus en Asie du Sud-Est ont été largement utilisés dans les recherches sur les vaccins contre le Covid, selon le New York Times. Ils peuvent vivre 30 ans en captivité.