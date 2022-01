L'homme suspecté d'avoir agressé son ex-compagne à Lummen sous mandat d'arrêt

(Belga) Le juge d'instruction de Hasselt a mis sous mandat d'arrêt l'homme qui avait poignardé une femme, vendredi après-midi à Lummen, au Limbourg. Il a été placé en détention préventive pour tentative d'assassinat. C'est ce qu'a indiqué samedi le parquet du Limbourg.

L'homme s'est vraisemblablement rendu chez son ex-compagne vendredi après-midi à Lummen. La situation s'est envenimée et la femme a été agressée violemment. Elle a pu s'enfuir, mais s'est effondrée à proximité de l'habitation. La police locale s'est rendue sur place et a trouvé la victime grièvement blessée. Elle a été emmenée à l'hôpital. Son état était encore grave vendredi soir, mais après avoir reçu les soins nécessaires, sa vie n'était plus en danger. La personne soupçonnée d'avoir infligé les blessures était initialement en fuite, mais a ensuite été appréhendée. (Belga)