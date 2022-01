Trois Belges blessés dans un accident de montgolfière en Slovénie

(Belga) Trois Belges et un Slovène ont été blessés, samedi, lors d'un accident de montgolfière près de Ljubljana, indique l'agence de presse slovène STA citant la police de Ljubljana. Les blessés ont été transportés à l'hôpital mais leur vie n'est pas en danger.

L'accident s'est produit vers 10h00 dans la zone située entre Škofljica et Ig. Le ballon transportant six passagers, avait décollé de Bistra pour un voyage d'une heure,. Il venait de commencer à atterrirl lorsque la nacelle a violemment heurté le sol. Les blessés sont le pilote belge de 55 ans, deux femmes belges de 28 et 54 ans et un assistant pilote slovène de 67 ans. Trois d'entre eux auraient été grièvement blessés. (Belga)