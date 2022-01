Une habitation détruite par le feu à Estaimpuis

(Belga) Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi soir, peu avant 21h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située le long de la rue des Longs Trieux à Leers-Nord, dans l'entité d'Estaimpuis (Hainaut).

C'est une patrouille de la police qui a repéré le feu et alerté les pompiers. Venant des casernes d'Estaimpuis, Mouscron, Tournai et Antoing, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des premiers secours, la maison était déjà entièrement embrasée. Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. Au moment de l'incendie, le propriétaire de la maison était absent. On ne déplore donc aucun blessé, ni intoxiqué. Malgré les moyens en hommes et en matériel qui ont été déployés, la maison a été totalement détruite par le feu. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. (Belga)