Rassemblement contre les mesures sanitaires à Bruxelles: qui sont les manifestants?

Ce dimanche, une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires a lieu à Bruxelles. Des centaines, voire des milliers de personnes se rassemblaient déjà depuis 11h00 à la gare Bruxelles-Nord aux cris de "liberté", à l'appel de nombreux mouvements parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom (le Mouvement Europeen des Libertés) mais également de plus de 600 associations locales européennes.



Des manifestants viennent d'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas ou de France sont dans le cortège. Des Français contre le pass vaccinal qui entre en vigueur demain dans l'Hexagone sont présents. Des Luxembourgeois qui militent contre la vaccination des plus jeunes marchent aussi aux cotés des autres manifestants qui prennent la direction du parc du Cinquantenaire.



Par cette manifestation, les organisateurs disent défendre "la démocratie, les droits de l'Homme et le respect de la Constitution". Europeans United for Freedom estime sur son site internet que la propagation du Covid-19, la saturation des hôpitaux en rapport et le décès de personnes à la santé fragile ne justifient pas de déroger aux libertés fondamentales garanties par la démocratie.



Le mouvement critique aussi le manque de débat public en amont des décisions prises par les gouvernements sur base des conseils d'experts scientifique Il s'agit déjà de la cinquième manifestation contre les mesures anti-coronavirus en l'espace de deux mois; les quatre précédentes ont été entachées de troubles et de heurts.



La manifestation de ce dimanche devrait s'achever aux alentours de 14h30.