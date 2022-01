Mort du petit Dean: la proposition du ministre de la Justice

Le meurtrier présumé du petit Dean avait déjà été condamné pour avoir tué un autre enfant. Pour améliorer le suivi de ce type de détenus, depuis 2012, le juge peut ajouter à la peine une "mise à disposition". Elle était limitée dans le temps.

Sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche, le ministre de la Justice a proposé de l'étendre à vie. "Je propose, lors de la confection d'un nouveau code pénal, c'est d'améliorer ce système de mise à disposition et de prévoir que, éventuellement, dans des cas précis, que si une personne a des troubles psychiatriques et qu'à vie on ne peut pas le résoudre, de proposer une mise à disposition à perpétuité, à vie", a déclaré Vincent Van Quickenborne. "Si c'est nécessaire, donc ce n'est pas un système générique. Mais c'est au tribunal d'application des peines de juger que par exemple, à un certain moment, un psychopathe on ne peut pas le libérer dans une société libre parce que c'est trop dangereux", a précisé l'élu du parti libéral flamand, l'Open VLD.

Une minute de silence ce dimanche

Une minute de silence a été organisée ce dimanche à Malines en l'honneur du petit Dean. Le garçon de 4 ans a été retrouvé mort lundi soir aux Pays-Bas. Les autorités communales, la police et des citoyens ont souhaité rendre un dernier hommage à Dean et ses proches.