Jemappes: deux individus armés braquent un magasin

Un braquage a été commis dimanche matin dans un magasin Night and Day à Jemappes (Mons), a indiqué le parquet. Deux individus portant un masque buccal noir et des lunettes solaires sont entrés dans la boutique en exhibant une arme blanche. L'un portait un bonnet et l'autre une cagoule noire.

Les deux individus ont réclamé la caisse au préposé, mais ils ne sont pas parvenus à l'emporter avec eux. Un des braqueurs s'est contenté de remplir un sac de cigarettes avant de prendre la fuite à pied avec son complice. Il n'y a pas de blessé.