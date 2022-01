Eli Iserbyt s'adjuge la dernière manche à Hoogerheide

(Belga) Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté la 16e et dernière manche de Coupe du monde de cyclocross, dimanche à Hoogerheide, aux Pays-Bas.

Déjà assuré de la victoire finale en Coupe du monde, le coureur belge de 24 ans a devancé de deux secondes le Néerlandais Lars van der Haar, champion d'Europe en titre, et de 3 secondes le Britannique Tom Pidcock. Michael Vanthourenhout et Toon Aerts complètent le top 5. Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Marianne Vos l'avait emporté chez les dames devant sa compatriote Lucinda Brand, championne du monde en titre et lauréate de la Coupe du monde pour la deuxième année d'affilée. La Coupe du monde se termine une semaine avant les championnats du monde, qui auront lieu le weekend prochain à Fayetteville aux Etats-Unis en l'absence de Wout van Aert et Mathieu van der Poel, qui trustent les lauriers mondiaux depuis 2015. (Belga)