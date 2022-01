Un code pour un PCR gratuit à demander en ligne dès ce dimanche, après un autotest positif

(Belga) Il est possible dès ce dimanche de demander en ligne un code pour effectuer un test PCR, après avoir réalisé soi-même un autotest positif, communique dimanche le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Après la dernière Conférence interministérielle Santé, il avait été annoncé que ce nouvel outil serait disponible jeudi prochain, le 27 janvier.

Mais il est entre-temps déjà opérationnel, sur le site "masanté.be". Un formulaire est proposé pour celles et ceux qui ont effectué un autotest positif et souhaitent obtenir un code pour un test PCR gratuit. Le test PCR est le seul dépistage valide pour obtenir un certificat de rétablissement. En passant par le formulaire en ligne, on évite de faire appel au médecin traitant pour un code de prescription de test PCR. "Nous insistons pour que les gens qui ont eu un contact à haut risque et qui ont un autotest positif le confirment par PCR", ajoute via communique le ministre Frank Vandenbroucke. (Belga)