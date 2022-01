Willy Demeyer sollicite le dépôt d'une motion de méfiance à l'encontre de Pierre Stassart

(Belga) Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a annoncé dimanche ne pas avoir enregistré la démission de l'échevin Pierre Stassart réclamée à la fin du mois de décembre. Il souhaite donc le dépôt d'une motion de méfiance.

Le bourgmestre "sollicite officiellement les deux groupes de la majorité communale, PS et MR pour Liège, en faveur du dépôt d'une motion de méfiance. Celle-ci, afin d'être recevable, devra mentionner le nom du membre du Conseil communal proposé en qualité de nouveau membre du Collège", précise Willy Demeyer dans un communiqué. Dès réception de la motion, le maïeur réunira le Collège pour la convocation en urgence d'un conseil communal spécial. Le 14 décembre dernier, l'échevin de l'Instruction publique et de la Petite enfance, Pierre Stassart, a été condamné par le tribunal correctionnel de Liège, pour prise illégale d'intérêt au bénéfice de son ex-compagne, à une peine d'un an de prison avec sursis et à une amende de 16 000 euros avec sursis pour la moitié. L'intéressé a aussitôt annoncé son intention d'interjeter appel. Ses compétences en tant qu'échevin ont depuis lors été transférées à Jean-Pierre Hupkens. (Belga)