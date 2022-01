Fin de la manifestation contre les mesures sanitaires, la police évacue le Cinquantenaire

(Belga) La police bruxelloise est présente dans le parc du Cinquantenaire avec plusieurs canons à eau et des dizaines de policiers anti-émeutes, avec l'intention de vider complètement le parc. Des échauffourées ont fait suite à la Manifestation européenne pour la démocratie, organisée contre les mesures sanitaires.

Vers 14h, l'atmosphère est devenue plus tendue. Certains bâtiments et des véhicules ont été endommagés. La police est intervenue pour protéger les institutions européennes et s'est attelée à repousser les émeutiers vers le parc du Cinquantenaire à l'aide de canons à eau et de gaz lacrymogènes. De l'autre côté du parc, sous les arcades, se tenaient des discours dans le cadre de la manifestation. La foule et les policiers anti-émeute se sont livrés à un jeu du chat et de la souris dans le parc. Se sentant renforcés par les milliers de manifestants présents, les émeutiers ont commencé à charger la police et à lancer des projectiles. Vers 15h15, les responsables de la manifestation, depuis le podium, ont appelé à évacuer le parc. Ce n'est que sous la pression de la police que la foule a finalement bougé, un quart d'heure plus tard. A 16h15, la majorité du public avait quitté les lieux et la police s'est déplacée vers les arcades. Il s'agit de la cinquième manifestation de ce type en deux mois à Bruxelles. C'est aussi la cinquième fois que des émeutes éclatent. (Belga)