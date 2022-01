Manifestation à Bruxelles: les émeutiers se retranchent dans l'avenue de Tervuren

(Belga) Un groupe de manifestants et d'émeutiers continue de résister sur l'avenue de Tervuren, derrière le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. La police anti-émeute a évacué le parc, mais des protestataires continuent à causer des dommages et bouter le feu.

"La police va procéder à l'évacuation des lieux. Si vous restez, vous risquez une arrestation administrative", a indiqué la police sur Twitter vers 16h30. Mais les derniers récalcitrants n'ont manifestement pas l'intention de rentrer chez eux. Le jeu du chat et de la souris avec la police anti-émeute continue sur l'avenue de Tervuren. Tout véhicule de police qui s'approche trop de la foule est visé. Pendant ce temps, les fauteurs de troubles ont mis le feu à des poubelles et détaché des palettes de bois et des matériaux de construction. La police continue de repousser les émeutiers avec un canon à eau et du gaz lacrymogène. Ces échauffourées interviennent à l'issue d'une manifestation contre les mesures sanitaires qui a rassemblé quelque 50.000 participants dimanche à Bruxelles, selon la police. (Belga)