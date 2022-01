Un chauffeur perd la vie en tentant de fuir un contrôle de police à Olne

Un homme a perdu la vie dans un accident de circulation survenu dimanche soir à Saint-Hadelin, sur le territoire de la commune d'Olne, en province de Liège, ont indiqué le parquet de Liège et le bourgmestre de la localité, Cédric Halin. L'accident s'est déroulé dans le cadre d'une course poursuite avec la police de la zone Beyen-Fléron-Soumage, qui procédait à un contrôle routier.



Le chauffard a refusé d'obtempérer aux injonctions et a pris la fuite. Selon Cédric Halin, le conducteur âgé d'une trentaine d'années a adopté une conduite particulièrement dangereuse. "Il a traversé Olne à très vive allure avant de se retrouver dans le hameau de Saint-Hadelin. Là, il a raté un virage et a percuté, de plein fouet, un mur de soutènement en pierres".

Le conducteur, qui ne disposait pas de papiers d'identité et dont le véhicule n'était ni immatriculé ni enregistré correctement, est décédé sur place. La zone de secours locale s'est rendue sur les lieux de l'accident pour effectuer un balisage.