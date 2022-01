Quels sont les bienfaits du thé sur notre corps ? Voici les réponses d'une sommelière en thé

Quels sont les bienfaits du thé? Carine Emery, sommelière en thé, répond à cette question assez vaste pour y voir plus clair.

Vous êtes sommelière en thé. Est-ce-que c'est comme un sommelier en vin?

Oui. J'accorde les thés avec la nourriture, je suggère des possibilités, de manière que le thé ait sa place à table de l'apéritif au dessert. Il y a plus de 6.000 crus de thé rien qu'en Chine pour 5.000 variétés de vigne cultivées. La palette aromatique est extrêmement large et donc tous les aliments peuvent trouver un thé qui les mette en valeur.

Le thé, c'est mieux de le consommer chaud ou froid?

On peut le préparer aussi bien chaud que froid. On peut le servir à toutes les températures. On le sert également pendant le repas dans des verres à vin. Pour ceux qui ne souhaitent pas qu'on sache qu'ils ne boivent pas d'alcool, ils peuvent trinquer avec du thé.

Il y a thé et thé. Que vaut celui qu'on achète en grande surface ?

Ces thés ont leur utilité. Ils sont souvent une porte d'entrée vers le monde du thé qui est tellement vaste. Au début ils servent de guide, de référence, que l'on peut par la suite abandonner. Mais ils sont très utiles pour s'ouvrir au monde du thé.

Quels sont les bienfaits du thé?

Dans le cadre de la gastronomie, le premier effet du thé c'est celui qui est dû à la théine qui est un acide aminé et qui est un puissant exhausteur de goût. Tout ce que l'on mange en présence du thé voit son relief aromatique beaucoup plus perceptible. Il se trouve que cet acide aminé a aussi un effet relaxant qui est contradictoire avec celui de la caféine qui est plutôt un excitant.

La théine et la caféine ont-elles les mêmes vertus ? Comment les compare-t-on ?

La caféine et la théine c'est exactement la même molécule, on leur a simplement donné des noms différents parce qu'elles n'ont pas été découvertes en même temps. Cependant, elles ont un comportement très différent.

Dans le café, la caféine est libre, elle est biodisponible. Dès qu'on boit du café, on a l'effet "coup de fouet", la caféine passe dans le sang immédiatement. Tandis que la caféine contenue dans le thé est liée aux tanins qui sont des polyphénols, comme dans le vin, et de puissants anti-oxydants. Ces tanins enrobent la molécule de caféine il faut donc que la boisson soit arrivée jusque dans les intestins pour que ces liaisons se défassent. Il y a donc un effet retard lorsque la caféine est libérée.

Parfois, lorsqu'on a laissé infuser le thé trop longtemps, les polyphénols se dissolvent assez lentement et on a alors tellement de polyphénols que la caféine ne peut plus être libérée. Le thé est donc très amer, très astringent et un PEU désagréable à boire mais il n'y a plus de caféine. Le thé est fort mais pas fort en caféine, il ne vous empêchera pas de dormir.

Quels sont les bienfaits des anti-oxydants ?

Les anti-oxydants luttent contre le stress oxydatif et notamment l'alcool qui provoque un stress oxydatif important. Les anti-oxydants luttent contre les radicaux libres de l'air, de l'alimentation de tout ce avec quoi on est en contact. Les tanins, qui sont les mêmes que ceux du vin, sont de puissants anti-oxydants.

La préparation du thé fait-elle aussi partie de la dégustation ?

Oui. C'est une petite discipline à se donner. Il faut faire attention à la qualité de l'eau: une charge excessive en minéraux et en calcaire affadit le profil aromatique du thé. La température de l'eau joue aussi un rôle: si vous faites infuser un thé vert avec une eau bouillante, la première chose qui passera dans l'eau c'est l'amertume, ça peut être désagréable et ce sera au détriment de la perception des parfums. Le dosage joue aussi un rôle, ainsi que le temps d'infusion.