Grand froid et chutes de neige exceptionnelles en Grèce

La neige a recouvert lundi une grande partie de la Grèce, jusqu'à l'île méridionale de Crète, en raison d'une vague de froid avec des températures qui sont parfois descendues à -14°C, provoquant coupures de courant et de routes.

La neige est pour la première fois cet hiver tombée dans le centre d'Athènes, ce qui a conduit à la fermeture du Parlement grec ainsi que des écoles. Le transport aérien et maritime n'a pas été impacté, mais la circulation des rames de métro jusqu'à l'aéroport de la capitale a été perturbée. "C'est une situation extrême pour notre pays", a commenté Christos Zerefos, un professeur de physique atmosphérique, sur la chaîne de télévision publique ERT. Costas Lagouvardos, le directeur de recherche à l'Observatoire national d'Athènes, a quant à lui dit à la chaîne de télévision ANT1 que la capitale n'avait pas connu de telles conditions météorologiques depuis 1968. La neige est même tombée sur plusieurs îles grecques de la mer Égée (entre la Grèce et la Turquie), isolant certains villages de montagne sur celles d'Andros, de Naxos et de Tinos et recouvrant les plages de Mykonos. De fortes chutes de neige se sont aussi produites sur l'île d'Eubée, au nord d'Athènes, déjà ravagée par des incendies cet été. Les municipalités y ont redoublé d'efforts pour maintenir les principales routes ouvertes, tandis que de nombreux villages ont été victimes de coupures d'électricité. Les chutes de neige devraient se poursuivre mardi, avec des températures inférieures à zéro, a annoncé la protection civile.